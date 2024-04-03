Четыре новых комплекса фотовидеофиксации приняли в Новосибирске

Ольга Степанова
 
Четыре новых комплекса фотовидеофиксации приняли в Новосибирске
Фото пресс-службы Центра организации дорожного движения Новосибирской области

В Новосибирске приняты четыре комплекса фотовидеофиксации по адресам: ул. Лазурная — ул. Волочаевская, ул. Гоголя — ул. Селезнёва, ул. Писарева — ул. Советская и Железнодорожная, 15. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Также недавно были приняты комплексы на перекрёстках улиц К. Маркса — Новогодняя — Покрышкина — Сибиряков-Гвардейцев, Дуси Ковальчук — Дачная, Тюленина — Гребенщикова.

Напомним, что с 29 марта текущего года в Новосибирске вводятся ограничения на парковку в Железнодорожном, Центральном и Заельцовском районах.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, когда состоится рассмотрение жалобы на приговор экс-начальнику новосибирского ЦОДД.

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