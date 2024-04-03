Прямые рейсы из Красноярска на Ставрополье возобновятся в конце апреля

Павел Ганьшин
 
Прямые рейсы из Красноярска на Ставрополье возобновятся в конце апреля
Фото пресс-службы авиакомпании "Россия"

Прямые рейсы из Красноярска в Минеральные Воды начнут выполняться с 26 апреля, сообщила пресс-служба авиакомпании «Россия». Полеты из сибирского города на кавказский курорт будут выполняться дважды в неделю.

Входящий в группу «Аэрофлот» перевозчик сообщил о возобновлении полетной программы по маршруту Красноярск — Минеральные Воды с 26 апреля этого года. Желающих отправиться на кавказский курорт будут перевозить на самолетах повышенной пассажировместимости Boeing 737 и Airbus 319 по понедельникам и пятницам, а в период наибольшего спроса количество рейсов в неделю планируется увеличить до трех.

Кавказские Минеральные Воды признаны лучшей и крупнейшей отечественной бальнеологической зоной, курорт славится мягкими климатическими условиями, высоким качеством и разнообразием оздоровительных процедур. Путешественники из разных регионов страны отправляются в санатории Кавказских Минеральных Вод за профилактикой, лечением и восстановлением.

Ранее мы сообщали, что новый рейс в Минеральные Воды запустили из Омска.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  