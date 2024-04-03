Выручка новосибирского бизнеса по направлению туризма превысила 18 млрд рублей

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в ходе открывшегося 3 апреля форума «Дикоросы» констатировал высокие результаты региона в области туризма.

«По всем направлениям сфера туризма Новосибирской области растет. Увеличивается в том числе количество туристов. По данным официальной статистики и независимых агентств, речь идет почти о 3 миллионах человек за 2023 год. Также растет выручка компаний в этом сегменте. Мы уже превысили доковидный период вдвое, а это более 18 млрд рублей», — сказал Лев Решетников в ходе пресс-брифинга.

Также министр уточнил, что около 35% туристов Новосибирской области составляют семьи с детьми, поэтому пленарное заседание форума «Дикоросы» посвящено Году семьи в России.

Стоит отметить, что ранее о высоких результатах региона в сфере туризма говорил также губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая перед депутатами Заксобрания региона. По его словам, безусловным успехом региона в 2023 году стало участие в федеральном нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», утвержденном в 2021 году. Как отмечал Андрей Травников, объем налоговых поступлений от туристической отрасли в консолидированный бюджет по итогам года составил более 8 млрд рублей. «Сегодня по объему турпотока мы первые в Сибири и десятые в стране», — подчеркивал губернатор.

Напомним, что в выставочной программе форума «Дикоросы» принимают участие более 150 компаний из России, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Мьянмы. На форуме впервые будет вручена «Премия сибирского гостеприимства», которая присуждается по различным номинациям среди сибирского бизнеса.