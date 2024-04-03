Бывший заместитель начальника исправительной колонии Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, обвиняемый контролировал материально-техническое направление, в том числе трудоустройство заключенных колонии. В период с 2015 по 2022 год, достоверно зная о неудовлетворительном состоянии производственно-хозяйственной деятельности и трудовой адаптации исправительного учреждения, замначальника распорядился трудоустроить заключенных на имевшиеся вакантные должности по уборке помещений и территории без фактического выполнения ими своих трудовых обязанностей.

На самом же деле осужденные выполняли работу по изготовлению сувенирной продукции, которая затем реализовывалась за пределами исправительной колонии. Превышение должностных полномочий повлекло за собой существенное нарушение трудовых прав заключенных, которые недополучили за свой труд более 3 млн 400 тыс. рублей.

«В ходе предварительного следствия с целью принятия обеспечительных мер на имущество обвиняемого стоимостью 2 млн рублей следователем СК наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением навалено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

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