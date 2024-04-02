Две набережные Новосибирска сражаются за федеральное финансирование благоустройства. Голосование среди новосибирцев за объект приоритетного благоустройства в 2025 году было инициировано мэрией города и продлится до 30 апреля.

Из восьми территорий Новосибирска, предложенных для голосования на сайте 54.gorodsreda.ru, на сегодня в лидеры вышли две новосибирские набережные. Набережная по ул. Саввы Кожевникова, расположенная в Северо-Чемском микрорайоне, на текущий момент набрала наибольшее число голосов — 14 953. За этот объект идет активное голосование 2 апреля.

Набережная по ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС, возглавлявшая список некоторое время после начала голосования, набирает 14 357 голосов.

Далее в порядке убывания следуют Парк им. С. М. Кирова — 10 702, парк «Сосновый бор» в Калининском районе — 7888, сквер им. М. И. Калинина — 5762, территория вокруг озера Безымянного — 4820, 2-я очередь Ельцовского парка — 4816 и сквер «Зыряновский» — 2719 голосов.

Всего на 2 апреля на сайте проекта в разных городах успели проголосовать более 112 тыс. человек. Голосование требует авторизации через Госуслуги.

Напомним, в Новосибирске опубликован список из восьми городских пространств, которые жителям предложили для голосования с 15 марта по 30 апреля. Победившая территория будет благоустраиваться с использованием федеральных средств в 2025 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подробнее о территориях, которые вошли в список на голосование, — в материале «Континента Сибирь».