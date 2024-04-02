В МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» назначен новый руководитель

Игорь Черных
 
Фото: Михаил Периков

Со 2 апреля 2024 года новым руководителем МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» назначен Андрей Колмаков. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил пресс-секретарь главы городской администрации Глеб Черепанов. 

«На Колмакова Андрея Вадимовича, начальника отдела управления проектами муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», возложить со 2 апреля 2024 года исполнение обязанностей директора на период отсутствия Зыкова Андрея Анатольевича», — сказано в документе о назначении.

Андрей Колмаков ранее работал руководителем МУП «Энергия», главой департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, с 2018 по 2023 год возглавлял новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о причине задержания директора МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова.

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