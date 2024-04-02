Заместитель министра промышленности Новосибирской области Максим Останин отказался от участия в процедуре отбора мэра. Единственным представителем областной власти, заявившимся на конкурс, остался кандидат от губернатора, заместитель главы региона Максим Кудрявцев.

Вместе с заместителем главы местного минпромторга Максимом Останиным заявку отозвал бывший депутат горсовета Новосибирска, лидер новосибирского отделения «Партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин. Он возглавил избирательный штаб в Заксобрание Новосибирской области и Совет депутатов Новосибирска перед кампанией 2025 года. «Учитывая большой объем предстоящей работы, Кожемякину Э. А. рекомендуется отозвать свою кандидатуру на конкурс по отбору кандидатов на должность мэра Новосибирска в связи с данным партийным заданием», — гласит пост, размещенный региональным отделением «Партии пенсионеров» в соцсетях.

Ранее Эдуард Кожемякин отказался от участия в губернаторской кампании, так как его организация поддержала кандидатуру главы области, единоросса Андрея Травникова.

В понедельник, 1 апреля, документы с мэрского конкурса отозвал вице-губернатор Роман Теленчинов. Основным кандидатом в мэры является другой член регионального правительства — экс-депутат Госдумы, бывший топ-менеджер «Ростелекома» Максим Кудрявцев. Его кандидатуру считает подходящей к должности губернатор Андрей Травников. По сведениям редакции, в прошедшие выходные руководитель Новосибирской области был в Москве, где администрация президента наконец дала согласие на поддержку Кудрявцева в мэры со стороны региональной власти.

Ранее «Континент Сибирь» писал о напряжении, с которым депутатский корпус воспринимает молчание Андрея Травникова по поводу основного кандидата в градоначальники. По сведениям редакции, оно было связано с позицией Москвы, которая до последнего момента не давала окончательного ответа. Губернатор переломил ситуацию во время визита в столицу, где лично обсудил с федеральными кураторами кандидатуру Максима Кудрявцева.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Председатель комиссии — первый вице-губернатор Юрий Петухов. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации.

В четверг, 4 апреля, стартует первый, экзаменационный, этап отбора будущего мэра Новосибирска. Те, кого конкурсная комиссия допустит на следующий уровень, представят программы развития Новосибирска. По регламенту в финал должны выйти не менее двух претендентов. Один из них возглавит городскую администрацию по итогам голосования горсовета Новосибирска. Оно должно состояться на внеплановой сессии 16 апреля 2024 года.

На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявлялся 21 человек, осталось 18 участников: — руководитель группы компаний «Химметалл», генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов, — директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин, — предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев, — генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» Максим Картуков, — директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев, — менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин, — директор ООО «Эверест» Георгий Егоров, — неработающий Матвей Филатов, — эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор Зверев, — безработная Олеся Яхонтова, — врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, — индивидуальный предприниматель Роман Филитович, — индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, — пенсионер Александр Трушакин, — глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, — директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, — новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев, — заместитель губернатора Новосибирской области Максим Кудрявцев.