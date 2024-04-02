В Новосибирске ограничат движение по проспекту Димитрова

В Новосибирске вводится временное ограничение движения автомобильного транспорта по проспекту Димитрова в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«Со 2 по 15 апреля на 6,5 метра сужается проезжая часть проспекта Димитрова и закрывается внутриквартальный проезд в районе здания № 7», — говорится в сообщении. Уточняется, что ограничение связано с проведением ООО «НТСК» работ на теплотрассе.

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирск вошел в десятку благоприятных для проживания городов-миллионников.