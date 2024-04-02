В Новосибирске — антивирус, в Красноярске — удаленка: какие запросы вывели сибиряков в лидеры по интересу к цифровым технологиям?

Эксперты российской компании-поставщика IT-решений PRO32 проанализировали интересы россиян и выяснили, жители каких городов-миллионников чаще всего ищут информацию про антивирусы, таск-трекеры, удаленный доступ и другие технологичные продукты. Сибирские города оказались в числе лидеров повышенного диджитал-аппетита населения.

Согласно данным исследования, Москва и Санкт-Петербург являются аутсайдерами в общем зачете «голодных до IT» городов, удовлетворив уже свои потребности в антивирусах, программах для удаленного доступа и VPN-сервисах.

Омск и Новосибирск заняли первые два места в стране по итогам 2023 года по интересу к теме антивируса. Количество запросов в год по этой теме больше в Новосибирске — 200 тысяч против 100 тысяч, но аффинити-индекс (индекс соответствия — обозначает отношение рейтинга по целевой аудитории к рейтингу по базовой аудитории) оказался самым высоким в стране по данной теме у омичей (116,55).

Красноярск и Новосибирск стали четвертым и пятым городами в РФ по интересу к удаленному доступу. Количество запросов в год по теме удаленки больше в Новосибирске — 37 494 против 21 103, но аффинити-индекс опять же выше у Красноярска. Кроме того, Новосибирск опередил (11-е место в РФ) другие сибирские города-миллионники по заинтересованности в таск-трекерах (платформах для управления проектами). Из этого города за прошедший год было сделано 9678 тематических запросов. Для сравнения: из Москвы (лидера в данной категории) почти в 10 раз больше — 93 561 запрос.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о новосибирском проекте, превращающем мусор в доходы с помощью нейросети и интернет-платформы.