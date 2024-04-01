Если не считать Москву и Санкт-Петербург, Новосибирская область занимает второе месте по количеству юридических и физлиц-иностранных агентов с действующим статусом индивидуальных предпринимателей.

В Новосибирской области зарегистрировано четыре предпринимателя и организации со статусом иноагентов. Это следует из подсчетов сервиса «Контур.Фокус», который в марте провел специальное исследование для агентства РИА Новости. Также четыре ИП и компании-иноагента работают в Ярославской области.

Обе территории находятся на четвертой строчке в этом рейтинге, если учитывать столицу и Санкт-Петербург. А если исключить города федерального значения, Новосибирская и Ярославская области занимают второе место. Эти субъекты отстают от Московской и Свердловской областей, где «Контур.Фокус» насчитал по шесть иноагентов среди юрлиц и предпринимателей.

В Москве зарегистрированы 77 юридических и физических лиц-иноагентов с действующим ИП, в Санкт-Петербурге — девять. Большая часть иностранных агентов-юрлиц и физлиц с ИП представляют отрасль «СМИ и реклама».

В общем реестре Минюста РФ больше четырех иноагентов, которые имеют отношение к Новосибирской области. Этот статус есть у двоих бывших (Сергея Бойко* и Хельги Пироговой*) и двоих действующих (Светланы Каверзиной* и Антона Картавина*) депутатов городского Совета от «Коалиции 2020». В мае 2023 года Министерство юстиции включило в список учредителя «Новоколледжа» Сергея Чернышова*. Также иноагентом Минюст признал ликвидированное издание «Тайга.инфо»*.

Реестр иностранных агентов к моменту публикации этой новости содержит 790 фамилий и названий организаций.

* Признаны Минюстом РФ иноагентами.