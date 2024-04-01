Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов оштрафовали банк на 500 тысяч рублей за навязчивые звонки родственнице должника, не дававшего своего согласия на взаимодействие с третьими лицами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.

По данным ведомства, гражданка, оказавшись в трудном материальном положении, заключила с банком кредитный договор. Летом прошлого года у нее образовалась кредитная задолженность, в результате чего из отдела взыскания финансовой организации в адрес ее матери начали поступать звонки, направленные на возврат долга. Несмотря на разъяснения со стороны матери о том, что она не является должником, навязчивые звонки продолжались по несколько раз в день. Должница обратилась в службу судебных приставов с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

«Рассмотрев заявление и проведя расследование, сотрудники службы установили факты административного правонарушения. Согласно детализации телефонных соединений, гражданке, маме заемщицы, звонили до 13 раз в сутки, при допустимом одном. В месяц достигало до 200 звонков гражданке и маме заемщицы, при допустимом 8. Сотрудники ГУФССП России по Новосибирской области признали банк виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

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