Заместитель губернатора Новосибирской области Роман Теленчинов отозвал документы с конкурса по отбору мэра. По информации «Континента Сибирь», в прошедшие выходные администрация президента одобрила другого кандидата в главы городской администрации.

Источники «Континента Сибирь» рассказали,что в понедельник, первого апреля, вице-губернатор Роман Теленчинов вышел из процесса по отбору будущего руководства Новосибирска.

Основным кандидатом на пост мэра является другой член регионального правительства — экс-депутат Госдумы, бывший топ-менеджер «Ростелекома» Максим Кудрявцев. «КС» писал, что именно его губернатор Андрей Травников считал наиболее подходящим на пост главы городской администрации. По сведениям редакции, в прошедшие выходные руководитель Новосибирской области был в Москве, где администрация президента наконец дала согласие на поддержку Кудрявцева в мэры со стороны областной власти.

Ранее «Континент Сибирь» писал о напряжении, с которым депутатский корпус воспринимает молчание Андрея Травникова по поводу основного кандидата в градоначальники. По сведениям редакции, оно было связано с позицией Москвы, которая до последнего момента не давала окончательного ответа. Источники сообщают: губернатор переломил ситуацию во время визита в столицу в эти выходные, где лично обсудил с федеральными кураторами кандидатуру Максима Кудрявцева.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника. Потенциальных кандидатов будет фильтровать комиссия, в которую вошли четыре депутата ГС Новосибирска и четыре делегата от правительства Новосибирской области. Председатель комиссии — первый вице-губернатор Юрий Петухов. Участники политических процессов ждут, когда глава региона даст понять, кого он поддерживает в качестве будущего руководителя городской администрации.

В четверг, 4 апреля, стартует первый, экзаменационный, этап отбора будущего мэра Новосибирска. Те, кого конкурсная комиссия допустит на следующий уровень, представят свою программу развития Новосибирска. По регламенту в финал должны выйти не менее двух претендентов. Один из них возглавит городскую администрацию по итогам голосования горсовета Новосибирска. Оно должно состояться на внеплановой сессии 16 апреля 2024 года.

На конкурс по отбору мэра Новосибирска заявлялись 21 человек. Кроме вице-губернаторов Романа Теленчинова и Максима Кудрявцева, документы подавал заместитель главы регионального минпромторга Максим Останин. Так же в числе претендентов были: — Руководитель группы компаний «Химметалл», генеральный директор ООО «Ельцовский парк» Евгений Гаврилов, — Директор по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергей Лубнин, — Предприниматель, советник ООО Техногаз-Строй» Дмитрий Лукашев, — Генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис»» Максим Картуков, — Директор ООО «Сибирский Стиль» Вячеслав Ачигечев, — Менеджер по продажам ООО «Ганс Партс» Семён Илюшин, — Директор ООО «Эверест» Георгий Егоров, неработающий Матвей Филатов, — Эксперт комитета экспертизы и контроля мэрии Новосибирска Виктор Зверев, — Безработная Олеся Яхонтова, — Врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП № 20» Олег Хромин, — Индивидуальный предприниматель Роман Филитович, — Индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, — Пенсионер Александр Трушакин, — Глава ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий, — Директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов, — Бывший депутат горсовета Новосибирска, руководитель областного отделения партии пенсионеров Эдуард Кожемякин, — Новосибирский депутат, представитель объединения «Лига эффективности» Игорь Украинцев.