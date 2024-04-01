На двух участках улицы Немировича-Данченко в Новосибирске ограничат движение

Ольга Степанова
 
На двух участках улицы Немировича-Данченко в Новосибирске ограничат движение
Image by freepik

В Новосибирске вводится временное ограничение движения автомобильного  транспорта на двух участках улицы Немировича-Данченко в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«По 6 апреля на 10 метров сужается проезжая часть ул. Немировича-Данченко в районе здания № 40. По 16 апреля на 9 метров сужается проезжая часть ул. Немировича-Данченко в районе частного дома № 39 на ул. Римского-Корсакова», — говорится в сообщении.

Ограничение связано с устранением ООО «НТСК» просадки дорожного полотна и работ на теплотрассе соответственно. Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в новосибирском метро провели тренировку на случай затопления депо.

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