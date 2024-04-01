Более 25 домов подтоплены в Новокузнецке

В Новокузнецке Кемеровской области вышла из берегов река Аба, в результате рего десятки домов оказались подтоплены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

«На вчерашний день в результате излива воды из русла Абы в зоне затопления оказались 27 домов в поселке Бунгур, из них подтоплен 21, где проживают, в том числе маломобильные граждане, многодетные семьи. В администрации района развернут штаб, проводится подомовой обход микрорайона Бунгур с привлечением сотрудников МБУ «Защита населения и территории» и автобуса с громкоговорителем для оповещения населения об ухудшении паводковой ситуации и возможности эвакуации в пункты временного размещения», — говорится в сообщении.

Река Аба проходит в Прокопьевском районе, Киселевске, Прокопьевске, Новокузнецком районе. Именно на этих территориях происходит формирование уровня воды. Новокузнецк – как финальная точка впадения Абы в реку Томь, является наиболее опасной с точки зрения паводка территорией.

По словам градоначальника, ожидается дальнейшее потепление и дожди, уровень угрозы подтопления остается. Городской штаб по паводковой ситуации работает в постоянном режиме.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Алтайском крае паводком затопило около тысячи участков.