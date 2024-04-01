В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска детская музыкальная школа № 1 на улице Некрасова теперь будет носить имя советского и российского композитора Александра Зацепина, написавшего мелодии ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем произведениям Леонида Гайдая. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Новая вывеска на здании появится после проведения всех нормативно-правовых процедур. Как сообщила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, идея о присвоении школе имени композитора прозвучала во время его визита в Новосибирск в июне прошлого года, и Александр Зацепин дал своё согласие.

В этом году детская музыкальная школа отмечает 90-летие. За эти годы учреждение подготовило большое количество ярких, самобытных выпускников и своими результатами доказало, что является одним из наиболее престижных и успешных учреждений дополнительного образования детей города Новосибирска.

Композитор, народный артист Российской Федерации Александр Зацепин родился в Новосибирске 10 марта 1926 года. Учился в средней школе № 12, а также получал образование в музыкальной школе № 1. После окончания школы поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. В 1945 году его призвали в армию. Будучи на военной службе, самостоятельно освоил игру на нескольких инструментах. Участвовал в армейской самодеятельности, был принят в Новосибирский армейский ансамбль песни и пляски. После увольнения в запас в 1947 году работал концертмейстером в Новосибирской филармонии. В 1956 году окончил консерваторию в Алма-Ате по классу фортепиано и композиции. Работал музыкальным оформителем на студии «Казахфильм».

Первая совместная работа с режиссёром Леонидом Гайдаем была над комедией «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В дальнейшем Александр Сергеевич написал музыку к таким фильмам Леонида Гайдая, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». Также его музыка прозвучала в картинах «Земля Санникова», «31 июня», «Женщина, которая поёт», «Душа». Его произведения «Песенка о медведях», «Есть только миг», «Куда уходит детство», «Так же, как все» и многие другие стали поистине народным достоянием.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске пройдет Всероссийский фестиваль молодежных театров.