Порядка тысячи участков и несколько сотен домов затопило паводковыми водами в Алтайском крае, сообщает в своем ТГ-канале глава региона Виктор Томенко. На территории края объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Паводок в Алтайском крае продолжает набирать обороты: по информации губернатора, талые воды уже затронули 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 9 муниципалитетах региона. Локальные подтопления фиксируются еще в 16 муниципальных образованиях края, из-за разлива паводковых вод ограничено движение по девяти участкам региональных автомобильных дорог, в некоторые населенные пункты попасть на авто сейчас и вовсе невозможно.

Штормовое предупреждение, о котором «Континент Сибирь» сообщал 28 марта, продолжает действовать — с сегодняшнего дня дополнительными факторами риска стало вскрытие трех алтайских рек: разрушение ледового покрова на Чарыше, Алее и Чапше, по прогнозам, может привести к заторам на них и повышению уровня воды до опасных отметок в районах Алейска, Красногорска и Белоглазово.

На оперативном совещании краевого правительства, прошедшем сегодня, была обнародована информация о том, что в регионе подготовили пункты временного размещения для пострадавших от паводка на 3700 мест — на данный момент в них уже разместили 163 человека. Также обсуждался вопрос компенсаций — жителям Алтайского края, на чьи приусадебные участки зайдет вода, власти региона готовы выплатить по 10 тысяч рублей на домовладение, в случае подтопления жилого дома сумма компенсации утроится. С 30 марта в Алтайском крае действует режим ЧС.

Ранее мы сообщали, что в новосибирском метро провели тренировку на случай затопления депо.