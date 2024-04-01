На площадке новосибирского «Универсама» закрылись собственные рестораны, не проработав и полугода

Ресторан сибирской кухни «Песец» и итальянская траттория Le Quattro, которые были открыты в конце декабря 2023 года собственниками самого «Универсама», прекратили работу. Об этом свидетельствуют объявления, размещенные на площадке.

Согласно объявлениям, на которые обратил внимание корреспондент «Континента Сибирь», заведения не функционируют по техническим причинам. Сроки возобновления их работы не названы. Один из резидентов «Рестоцентра на Ленина» подтвердил «Континенту Сибирь», что это точки закрыты на совсем. Вместо них, по его словам, в дальнейшем откроются новые заведения, но уже не от собственников «Универсама».

По данным Rusprofile, собственником «Универсама» (ООО «Авангард») является Николай Стафиевский, а директором — Алексей Крук. Прибыль предприятия за 2022 год составила 622 тыс. руб., выручка — 228 млн руб. Проектом «Рестоцентра» первоначально занималась Елена Актуганова, но после запуска покинула проект.

Напомним, что «Рестоцентр на Ленина» был анонсирован в октябре 2023 года и торжественно запущен 15 декабря 2023 года. На площади почти в 2500 кв.м. возник фудкорт из 13 концепций. Среди них в том числе совместный проект сети «Крабы» и сидрерной InCider, реберная от группы Gusi Сергея Цуркана, бургерная Burger Records, известная по дворику на Коммунистической, азиатское бистро «Пибим», корнер вьетнамской еды 4Bo, пельменная «НаФарше», заведение с безалкогольными напитками Harucha babltea, кофейня Treddy, кондитерская Manna, закрывшийся впоследствии корнер китайской еды ChiFa, пиццерия La Quattro и ресторан сибирской кухни «Песец».

«Песец» позиционировался как рестобар с трендовыми и традиционными локальными блюдами сибирской кухни, «проект, показывающий красоту и разнообразие сибирской кухни и то, как интересно и с юмором можно относиться к традициям нашего региона». «Мы томим, варим, жарим мясо. У нас очень крутые пельмени с кабанчиком, оленина на вертеле, гуляш из грибов по-чулымски. У нас нет стейка из говядины. Но у нас есть то, что гость не попробует в других местах в Новосибирске. «Песец» ─ это гриль, томление, копчение, продукты региона и блюда по рецептам, на которых вы выросли», ─ говорилось в описании заведения. Стоит отметить, что ресторан отличал высокий уровень цен, но при этом как минимум в первый месяц работы многие заявленные в меню блюда по факту отсутствовали.

В свою очередь Le Quattro позиционировался как «гармоничный симбиоз четырех самых важных атрибутов современного ресторана: традиции, открытость, тренды и вкус». «Мы делаем вкуснейшую римскую пиццу «CLASSICO» на прямоугольнике хрустящего теста. Традиционные «четверки»: пастаы-фреска ручной работы, закуски-«антипасти» к винам («Капрезе» и «Карне пикколи»), классику десертов (Тирамису, джелато, профитроли с Маскарпоне), легкие вина к трапезе», — говорилось в описании заведения.

Шеф-поваром ресторана «Песец» и траттории Le Quattro являлся Павел Касьянов.