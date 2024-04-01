В метро Новосибирска готовятся к сезону паводков: как сообщает пресс-служба городской подземки, на предприятии прошла тренировка действий в случае попадания талых вод в депо и на станции метрополитена.

В весенний сезон вероятность подтопления любых сооружений, расположенных ниже уровня земли многократно возрастает — большие объемы снега и льда, скопившихся за зиму интенсивно тают, что может привести к попаданию солидных объемов влаги туда, где ее быть не должно. Одним из таких мест могут стать станции и депо метрополитена — поэтому сотрудники новосибирской подземки регулярно отрабатывают порядок действий, необходимых при возникновении подобной ситуации.

Как сообщает Новосибирский метрополитен, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности провела тренировку нештатных групп по проведению аварийно-восстановительных работ и устранению последствий аварии: сценарий — возникновение проблем в единственном новосибирском электродепо «Ельцовское». Сотрудники метро проверяли готовность имеющихся в службах технических средств для откачки воды, специальных рукавов и шлангов, а также отрабатывали действия, которые необходимо предпринимать в случае подтопления станций или депо новосибирского метро талыми водами в период весенних паводков.

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