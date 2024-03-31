«Новосибирск» выиграл и возглавил турнирную таблицу дивизиона «Золото»

В матче пятого тура первенства России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона «Золото» ФК «Новосибирск» 30 марта принимал команду «Муром», не проигравшую до этого ни одной игры в весенней части чемпионата. Отчёт о матче публикует официальный сайт новосибирского клуба.

Безголевая ничья в предыдущей встрече не отпугнула болельщиков ФК «Новосибирск»: посмотреть выступление местной команды на трибунах футбольного манежа «Заря» собрался 1571 зритель. На этот раз ожидания болельщиков не были обмануты. Игра держала в напряжении до самого финала.

Счёт в матче открыли сибиряки на 31 минуте. После этого игра шла на встречных курсах и возможности забить гол имели обе команды. Снять вопрос об окончательном результате игрокам ФК «Новосибирск» удалось уже в добавленное время матча. Итог — 2:0 в пользу хозяев.

Главный тренер ФК «Новосибирск» Алексей Медведев на послематчевой пресс-конференции сказал, что доволен результатом, но не игрой: «Это одна из самых неудачных наших игр: в родных стенах матчи даются натужно, но надеюсь, что мы переломим это. Знаем, как умеют играть наши ребята — и каждый в отдельности, и в целом, как команда. Мы способны на большее». Главный тренер «Мурома» Евгений Перевертайло высоко оценил потенциал команды Алексея Медведева, заявив по итогам матча, что ФК «Новосибирск» «может обыграть любого соперника».

После прошедшего тура новосибирская команда возглавила турнирную таблицу дивизиона и с 8 очками делит 1-2 места с ФК «Уфа». Следующая игра ФК «Новосибирск» состоится в среду 3 апреля в 19:30 в манеже «Заря». Соперником хозяев поля будет один из главных конкурентов в борьбе за выход в Первую лигу ФК «Челябинск».