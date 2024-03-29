Бывшего директора ФК «Новосибирск» отправили под стражу

Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 мая 2024 года в отношении бывшего директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова, проходящего по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, будучи гендиректором ФК «Новосибирск», Перлов через компанию-прокладку арендовал футбольные поля для спортсменов по завышенным ценам. При этом использовал многомиллионные субсидии, которые получал клуб по региональной программе по развитию физкультуры и спорта в Новосибирской области. Точный ущерб бюджету на данный момент устанавливается.

«Андрей Перлов – большой спортсмен и олимпийский чемпион. Он много лет работал в отрасли спорта. В последние годы он являлся исполнительным директором региональной федерации футбола, генеральным директором ФК «Новосибирск». Контракт на этой должности с ним был расторгнут в 2022 году. Уверены, что будут проведены все необходимые процедуры, и объективное расследование», — говорится в официальном комментарии министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Андрей Борисович Перлов родился в 1961 году в Новосибирске. В 1992 году выиграл золотую медаль на Олимпиаде (по спортивной ходьбе на 50 км). После завершения в 1996 году спортивной карьеры стал спортивным функционером. Занимал должность заместителя руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, с 2016 года был исполнительным директором Федерации футбола Новосибирской области. С 13 мая 2020 до 25 августа 2022 года работал генеральным директором ФК «Новосибирск»

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