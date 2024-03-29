Ломозаготовители Новосибирской области осваивают обратный эквайринг

Чем выгодно для бизнеса отраслевое решение ПСБ по безналичному расчету?

Иван Петров
 
Ломозаготовители Новосибирской области осваивают обратный эквайринг
Изображение от snowing на Freepik

После принятия закона о безналичной оплате за металлолом растет запрос ломозаготовителей на эффективные решения, которые позволяют сделать переход к онлайн-платежам удобным и экономичным. Рассказываем про сервис «обратный эквайринг» на примере банка ПСБ и разбираемся, чем он удобен для ломозаготовителей сегодня.

Обратный эквайринг ПСБ — это специальное решение для компаний, принимающих вторичное сырье, а также для предприятий, которые занимаются производством чугуна, стали и ферросплавов, оптовой торговлей и обработкой вторичного неметаллического сырья и лома драгоценных металлов. Обратный эквайринг позволяет сократить расходы на устройства для приема оплаты, снизить эквайринговые комиссии и сделать переход компаний металлоперерабатывающей отрасли к безналичным платежам бесшовным.

«Компании по переработке лома обеспечивают сырьем ключевые для России отрасли металлургии и машиностроения. Услуга обратного эквайринга для бизнеса позволяет проводить мгновенные выплаты с расчетного счета организации на банковские карты частных лиц. Кроме того, сервис обеспечивает прозрачные для контролирующих органов расчеты и позволяет легко формировать отчетность», — констатирует начальник управления массового сегмента Сибирского филиала ПСБ Анна Коршунова.

Обратный эквайринг помогает компаниям отрасли оперативно перечислять деньги на карты поставщиков. Физические лица сдают металлолом, а клиент ПСБ с помощью специального терминала переводит деньги поставщику на карту любого российского банка. К слову, обратный эквайринг также является удобным решением для ломбардов, автодилеров, страховых компаний и других организаций.

Терминал обратного эквайринга бесконтактно считывает реквизиты карты, фотографирует документы, распознает паспорта и автоматически проверяет их. На экране терминала можно в режиме онлайн узнать остаток по счету, неиспользованные лимиты и проведенные операции. Обратный эквайринг ускорит расчеты, снизит затраты на снятие наличных, их транспортировку и безопасное хранение. В ряду главных преимуществ для компаний —  проведение выплат в режиме онлайн. Кроме того, обратный эквайринг минимизирует комиссии по операциям и моментально зачисляет денежные средства на карту любого банка.

ПСБ на срок действия договора с клиентом-металлопереработчиком предлагает ему несколько бесплатных вариантов реализации обратного эквайринга: подключение терминала оплаты, установку специального приложения на смартфон, интеграцию решения во внутреннюю систему учета компании или возможность проводить выплаты через личный кабинет с любого компьютера, планшета или смартфона. Все это позволит сэкономить средства бизнеса на установку и обслуживание эквайрингового оборудования.

Подробные условия использования сервисов обратного эквайринга можно узнать у персонального менеджера ПСБ, написать GaranovaAA@nsk.psbank.ru  или в офисе ПСБ.

Офис ПСБ в Новосибирске
Адрес: ул. Серебренниковская, 37а.
Часы работы: 9:00  — 18:00
Телефон: 8 (903) 905 5174,
ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251.
https://www.psbank.ru/
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