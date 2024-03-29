Ломозаготовители Новосибирской области осваивают обратный эквайринг

После принятия закона о безналичной оплате за металлолом растет запрос ломозаготовителей на эффективные решения, которые позволяют сделать переход к онлайн-платежам удобным и экономичным. Рассказываем про сервис «обратный эквайринг» на примере банка ПСБ и разбираемся, чем он удобен для ломозаготовителей сегодня.

Обратный эквайринг ПСБ — это специальное решение для компаний, принимающих вторичное сырье, а также для предприятий, которые занимаются производством чугуна, стали и ферросплавов, оптовой торговлей и обработкой вторичного неметаллического сырья и лома драгоценных металлов. Обратный эквайринг позволяет сократить расходы на устройства для приема оплаты, снизить эквайринговые комиссии и сделать переход компаний металлоперерабатывающей отрасли к безналичным платежам бесшовным.

«Компании по переработке лома обеспечивают сырьем ключевые для России отрасли металлургии и машиностроения. Услуга обратного эквайринга для бизнеса позволяет проводить мгновенные выплаты с расчетного счета организации на банковские карты частных лиц. Кроме того, сервис обеспечивает прозрачные для контролирующих органов расчеты и позволяет легко формировать отчетность», — констатирует начальник управления массового сегмента Сибирского филиала ПСБ Анна Коршунова.

Обратный эквайринг помогает компаниям отрасли оперативно перечислять деньги на карты поставщиков. Физические лица сдают металлолом, а клиент ПСБ с помощью специального терминала переводит деньги поставщику на карту любого российского банка. К слову, обратный эквайринг также является удобным решением для ломбардов, автодилеров, страховых компаний и других организаций.

Терминал обратного эквайринга бесконтактно считывает реквизиты карты, фотографирует документы, распознает паспорта и автоматически проверяет их. На экране терминала можно в режиме онлайн узнать остаток по счету, неиспользованные лимиты и проведенные операции. Обратный эквайринг ускорит расчеты, снизит затраты на снятие наличных, их транспортировку и безопасное хранение. В ряду главных преимуществ для компаний — проведение выплат в режиме онлайн. Кроме того, обратный эквайринг минимизирует комиссии по операциям и моментально зачисляет денежные средства на карту любого банка.

ПСБ на срок действия договора с клиентом-металлопереработчиком предлагает ему несколько бесплатных вариантов реализации обратного эквайринга: подключение терминала оплаты, установку специального приложения на смартфон, интеграцию решения во внутреннюю систему учета компании или возможность проводить выплаты через личный кабинет с любого компьютера, планшета или смартфона. Все это позволит сэкономить средства бизнеса на установку и обслуживание эквайрингового оборудования.

Подробные условия использования сервисов обратного эквайринга можно узнать у персонального менеджера ПСБ, написать GaranovaAA@nsk.psbank.ru или в офисе ПСБ.

Офис ПСБ в Новосибирске

Адрес: ул. Серебренниковская, 37а.

Часы работы: 9:00 — 18:00

Телефон: 8 (903) 905 5174,

ПАО «Промсвязьбанк», лицензия № 3251.

https://www.psbank.ru/

Реклама