Задержание олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе, экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова 28 марта подтвердили источники «Континента Сибирь» в правоохранительных органах. Перлова подозревают в мошенничестве при использовании денежных средств, выделенных из регионального бюджета.

Как рассказали источники «Континента Сибирь», следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении Андрея Перлова. По версии следствия, будучи гендиректором футбольного клуба «Новосибирск», Перлов через компанию-прокладку арендовал футбольные поля для спортсменов по завышенным ценам. При этом использовал многомиллионные субсидии, которые получал клуб по региональной программе по развитию физкультуры и спорта в Новосибирской области. Точный ущерб бюджету на данный момент устанавливается.

В ближайшее время в Центральном районном суде Новосибирска Андрею Перлову будет избрана мера пресечения на время расследования.

Напомним, на этой неделе Общественный совет при министерстве ЖХК и энергетики Новосибирской области подготовил открытое обращение к председателю Новосибирского областного суда Людмиле Симанчевой, в котором попросил освободить из-под стражи министра Дениса Архипова на время расследования уголовного дела в отношении него.

Андрей Борисович Перлов родился в 1961 году в Новосибирске. В 1992 году выиграл золодую медаль на Олимпиаде (по спортивной ходьбе на 50 км). После завершения в 1996 году спортивной карьеры стал спортивным функционером. Занимал должность заместителя руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, с 2016 года был исполнительным директором Федерации футбола Новосибирской области. С 13 мая 2020 до 25 августа 2022 года работал генеральным директором ФК «Новосибирск».