В Новосибирском районе ограничат движение по одному из мостов

В Новосибирском районе с 28 апреля будет временно ограничено движение транспорта по мосту через реку Власиха. Ограничение будет действовать до 15 октября 2024 года. Соответствующий приказ подписан, сообщает пресс-служба областного ТУАД.

«Ограничения введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения и конструктивной надежности моста на время ремонта. Движение будет осуществляться по 2 полосам их четырех», — говорится в сообщении.

Мост через реку Власиха 1999 года постройки находится на 15 км автодороги «Новосибирск — аэропорт Толмачево» в Новосибирском районе. Будут выполнены: замена гидроизоляции, замена мостового полотна, асфальтобетонного покрытия проезжей части, деформационных швов, барьерного и перильного ограждений, ремонт подходов к мосту, замена лестничных сходов, ремонт конусов береговых опор, заделка сколов и трещин ремонтными составами железобетонных конструкций пролетных строений. Подрядчиком выступает ООО «Мобил Строй+». По мосту будет действовать ограничение по скорости 50 км/ч.

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