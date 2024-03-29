Новосибирская область отправила в Японию 25 тонн семян льна

Игорь Черных
 
Фото: ТГ-канал Управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям

В Новосибирске специалисты Россельхознадзора впервые оформили документы на отгрузку партии семян льна в Японию, сообщает официальный сайт ведомства.

Общий вес поставки составил 25 тонн. В настоящее время семена льна, упакованные по 25 кг в полипропиленовые мешки и предназначенные для переработки и использования в пищевых целях, транспортируются железнодорожным транспортом до Владивостока и далее морским путем в Японию.

Отмечается, что при подготовке к экспорту сельскохозяйственная продукция прошла процедуры фитосанитарного и лабораторного контроля на все показатели качества и безопасности в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» в подведомственном Россельхознадзору аккредитованном учреждении.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что в начале 2024 года в два раза вырос объем овощей и фруктов, ввозимых в Новосибирскую область из Казахстана.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  