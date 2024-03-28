В Томске появится организация, которая будет заниматься развитием и содержанием городских парков и скверов. Поручение проработать этот вопрос дал Дмитрий Махиня сегодня, 28 марта, во время рабочего выезда в Михайловскую рощу.

Градоначальник отметил, что во многих городских скверах содержанием разных частей площадок занимаются разные организации, а единая концепция развития отсутствует, поэтому нужна единая управляющая компания.

«Томичи справедливо жалуются, что, к примеру, в Михайловской роще нет благоустроенных санитарных зон, мест общепита, здесь можно проводить гораздо больше разнообразных мероприятий — позволяет и пространство, и благоустройство, и местоположение. Нужна управляющая компания, которая будет продумывать варианты развития общественного пространства, исходя из этого планировать мероприятия и полностью отвечать за их проведение, от организации уборки, работы общепита до приглашения артистов», — приводит пресс-центр томской администрации слова Дмитрия Махини.

Отметим, что Михайловская роща была благоустроена по национальному проекту «Жилье и городская среда», в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В настоящий момент на территории РФ продолжается голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. В Новосибирске в перечень для выбора вошли восемь общественных пространств в каждом районе.