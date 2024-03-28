В Новосибирском зоопарке меняется график работы

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило в связи с увеличением продолжительности светового дня с 28 марта изменяется время работы. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Теперь посетить общественное пространство можно будет с 09:00 до 20:00 в будние дни и с 09:00 до 21:00 в выходные и праздничные дни. Кассы зоопарка прекращают свою работу в будние дни в 19:00, а в выходные и праздничные дни в 20:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Новосибирский зоопарк стал лауреатом премии «Парки России».