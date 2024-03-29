В Новосибирск выходит еще одна федеральная сеть ресторанов грузинской кухни

Федеральная сеть «Хачапури тетушки Марико» готовится к выходу в Новосибирск. На сегодня среди городов Сибири ее ресторан есть только в Кузбассе. Открытие первого ресторана на пересечении Советской и Писарева ожидается в апреле.

Первое заведение под брендом «Хачапури тетушки Марико» было запущено в Нижнем Новгороде в 2015 году. Сейчас под этим брендом, согласно сайту компании, работают 14 ресторанов в России, Казахстане, а еще 6 находятся в стадии открытия.

«Хачапури тетушки Марико» активно продвигает свою франшизу. По данным сайта «Хачапури тетушки Марико», прибыль заведения составляет от 12 до 25 млн рублей в год, окупаемость проекта — от 12 до 18 месяцев, средняя рентабельность — 35%, необходимый объем вложений – от 25 млн рублей.

Первый ресторан в Новосибирске будет открыт на пересечении Советской и Писарева в течение ближайшего месяца. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самом заведении. В меню ресторана будут традиционные для грузинской кухни блюда ─ хинкали, хачапури, пхали, суп харчо и др. В барной карте центральное место занимает вино, а также грузинские лимонады и пиво.

Ранее о планах по запуску в Новосибирске ресторана также объявлял холдинг Tigrus – речь шла о грузинском бистро «Швили». Также в ближайшие недели ожидается запуск ресторана «Коза и лоза» в центре Новосибирска рядом с часовней. Его открывают инвесторы из Якутии при участии членов команды дальневосточного ресторана Zuma.

В тоже время новосибирский ресторан «Хочу Пури» активно осваивает другие города России. На сегодня по франшизе уже открыты рестораны «Хочу Пури» в Москве, Екатеринбурге, Барнауле, Омске, Иркутске, Красноярске, Кемерове, Тюмени, Перми, Набережных Челнах, Нижневартовске и Сочи. Ориентировочно в конце мая будет запущен ресторан «Хочу Пури» в Санкт-Петербурге.