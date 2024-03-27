Погиб новосибирский ресторатор Максим Серант

Максим Серант, cооснователь баров The Rooks в Новосибирске и Шерегеше, сидрерной InCider, рюмочных «Сияние» и «Центральная», сын руководителя ГК «КОТЭС» Дмитрия Серанта погиб на скалодроме «Каскад» в Академгородке. Об этом в соцсетях сообщил бизнес-партнер Максима Серанта Игорь Каменев.

«Вечером 26 марта 2024 года не стало Максима Серанта. Трагический несчастный случай на скалодроме «Каскад» в Академгородке оборвал его яркую жизнь. Максим сорвался с верхней точки снаряда, не удержался и упал, страховка не сработала. Скорая помощь прибыла на место происшествия, реанимация в течение получаса не принесла результатов», ─ написал Игорь Каменев. Максиму Серанту было 33 года.

По данным Rusprofile, Максим Серант являлся совладельцем компании «КОТЭС Инжиниринг», возглавляемой его отцом Дмитрием Серантом. Также вместе с Игорем Каменевым и другими партнерами он являлся соучредителем ООО «Рукс», ООО «Рукс в Геше», ООО «Гнездо рукса», ООО «Хилл бар», ООО «ТД Грачи», ООО «Вайб»

По словам Игоря Каменева, прощание с Максимом Серантом состоится в пятницу 29 марта с 14:00 до 15:00 в крематории «Закаменский».

Редакция «Континента Сибирь» приносит искренние соболезнования родным и близким Максима Серанта.