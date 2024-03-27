Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей Новосибирской области и выяснила, по каким критериям они выбирают новую работу. Наиболее важными оказались размер оплаты труда и политика по отношению к сотрудникам.

В качестве важнейшего параметра, который заставит их сделать выбор в пользу того или иного потенциального места работы, респонденты чаще всего называли высокий уровень заработной платы — такой вариант выбрали 75% опрошенных. На втором месте по популярности оказалось хорошее отношение к сотрудникам, ставшее решающим для 61% респондентов. Перспективы карьерного роста и повышения дохода станут решающим фактором в выборе места работы для 57 процентов новосибирцев, принявших участие в опросе. Четвертое и пятое места заняли удобное расположение места работы и официальное оформление трудовых отношений — такие варианты выбрали 46 и 44% опрошенных соответственно.

В разрезе профессий самое большое значение отношению компании к работникам придают представители сферы транспорта и логистики (68%), перспективы карьерного роста и зарплаты сильнее всего волнуют маркетологов (54%), личность непосредственного руководителя чаще оценивают те, кто сами являются управленцами (43%), а отсутствие бюрократии – строители (25%), возможность удаленки и релокации важнее всего для ИТ-специалистов (45%), демократичная атмосфера больше всего привлекает HR-специалистов (31%), а отзывы о компании больше остальных интересуют административный персонал и кадры из сферы образования (по 13%).

Ранее мы рассказывали, чего новосибирцам, по их мнению, больше всего не хватает в офисе.