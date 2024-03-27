Как решить проблему удержания кадров в Сибири? Сколько будет стоить строительство Северо-Сибирской железной дороги? Что мешает регионам СФО развивать торговлю с китайскими провинциями? Председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) ГЕННАДИЙ ГУСЕЛЬНИКОВ рассказал «Континенту Сибирь» о реализации Стратегии развития Сибири и проблемах сотрудничества с соседними государствами.

Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» работает на основании Федерального закона от 17 декабря 1999 года № 211-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации». Соглашение «Об основных принципах экономического сотрудничества местных Советов народных депутатов Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей и Хакасской автономной области» было подписано их руководителями 2 октября 1990 года в городе Кемерово и тогда же получило наименование «Сибирское соглашение», дав название и Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия. В 1992 году на заседании Совета ассоциации в Улан-Удэ были приняты уставные документы «Сибирского соглашения». На текущий момент в ассоциацию входят: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ. Высшим органом управления МАСС является Совет ассоциации, в состав которого входят главы правительств республик, главы администраций краев, областей, автономных округов и председатели законодательных органов власти сибирских территорий. Члены Совета избирают председателя. С 16 июня 2022 года председателем Совета МАСС является губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Председателем исполнительного комитета МАСС с 14 июня 2018 года является Геннадий Гусельников, в прошлом генеральный директор Омского радиозавода им. А.С. Попова и советник губернатора Омской области. С 2003 года возглавлял в МАСС одно из приоритетных направлений деятельности ассоциации – развитие научно-технологического комплекса Сибири

— Геннадий Геннадьевич, как оцениваете результаты работы МАСС в прошлом и в начале этого года?

— Главным результатом 2023 года считаю утвержденный план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Документ объёмный, охватывающий все сферы жизни Сибири. В его подготовке ассоциация приняла непосредственное участие. Мы его собирали, согласовывали с регионами, отрабатывали с экспертами, защищали на различных федеральных площадках и в Правительстве РФ. В итоге получили такой документ, который и хотели. Это главный итог. Сейчас начинается самое интересное — его реализация. Завершается первый квартал — это первая контрольная точка. Ждём информацию о том, как регионы включились в эту работу.

Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года принята распоряжением Правительства РФ от 26 января 2023 года № 129-р. Предусматривает применение кластерного подхода для привлечения частных инвестиций в экономику регионов округа. Ключевые задачи стратегии: создание условий для повышения конкурентоспособности экономики регионов округа; обеспечение устойчивого экономического роста; повышение уровня и качества жизни населения. Реализация стратегии предусматривает три этапа: 2023–2025 годы — реализация наиболее проработанных инвестиционных и инфраструктурных проектов; 2026–2030 годы — акцент на трансформации социально-экономического развития округа; 2031–2035 годы — преобразование экономик регионов округа, выход на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестиционных проектах.

Несколько дней назад мы провели Совет МАСС, подвели итоги прошедшего года: губернаторы положительно оценили работу исполнительного комитета, остались довольны работой «Сибирского соглашения», утвердили план работы.

— Какую стратегическую задачу считаете для Сибири ключевой, одной из первоочередных и почему? Как предлагается ее решать?

— Когда Минэкономразвития предложило проект Стратегии социально-экономического развития Сибири, там совсем не было уделено внимания науке и образованию. И это было ошибочно. Поясню почему. Мы в свое время с учёными провели анализ социально-демографической ситуации в Сибири и выяснили, что ближайшее десятилетие ознаменуется дальнейшей потерей численности населения. По разным причинам оно уменьшится примерно на 200 тысяч человек. В оставшемся экономически активном населении произойдёт замещение молодыми кадрами — наша экономика резко помолодеет.

Если в такой ситуации мы не предпримем никаких мер, то вся эта молодежь уедет работать туда, где больше зарплата, где есть рабочие места не в грязных халатах, а в белых. А у нас в образовании, в значительной части, мы готовим именно «белохалатников», — ядерщиков, химиков, инженеров, учёных, программистов, — специалистов, для которых у нас рабочих мест не так много. Парадоксально: для того, чтобы решить проблему удержания кадров, нам надо создавать рабочие места при падающей численности населения. И второе: нужно нарастить заработную плату, чтобы сделать работу в Сибири привлекательной. Для этого нужно повышать производительность. И вот тут следующий парадокс: если работать некому — производительности не будет. Значит нам нужны роботы, роботизированные, автоматизированные предприятия, которые увеличат объемы производства и дадут высокооплачиваемую непыльную работу нашим молодым специалистам.

Я, конечно, здесь оставляю за чертой обсуждения сельское хозяйство. Это совсем другая история, и тут миссия Сибири по обеспечению страны продовольствием ещё до конца не оценена.

И вот для решения этой ключевой проблемы в плане реализации Стратегии развития Сибири появилась идея создания Сибирского научно-образовательного кластера. В рамках кластера мы планируем реализовать знаменитый «треугольник Лаврентьева»: наука — кадры — производство. Одна из основных задач кластера — определение технологических направлений развития регионов СФО, фокусировка кадров и научно-образовательной инфраструктуры сибирских регионов для принятия управленческих решений по реализации технологического развития.

— Стратегия развития Сибири — окончательно сформировавшийся документ или он находится в процессе работы? Бурно меняющаяся жизнь не требует внесения корректив?

— Стратегия — это рабочий документ. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев на Совете ассоциации рассказал о том, что разговаривал на эту тему с президентом: о том, что мы работаем в рамках этой стратегии, по мере формирования новых возможностей или выявлении новых факторов, дорабатываем предложения по стратегии и будем вносить коррекцию. Мы не считаем, что это мёртвый документ: он будет постоянно трансформироваться.

— Помимо работы над Стратегией развития Сибири, какие задачи ещё удалось решить в последнее время?

— Много подобрали проектов, которые начали реализовываться по поручению Совета МАСС. Это инструменты межрегионального взаимодействия. В качестве примера могу назвать «Единый событийный календарь». По моим данным в стране нет другого такого информационного ресурса, где на одной линии времени все важные события, происходящие в регионах Сибири, были бы трансформированы в товар, который привлекает въездной поток, активизирует деловой и событийный туризм. В чём цель? Рассмотрим, например, Республику Алтай — в летний сезон там перегружена вся инфраструктура гостеприимства, зимой — пустота. Поэтому нам надо зимой туда мероприятия заводить и продвигать их, чтобы народ приезжал, объекты и гостиницы не пустовали.

Кроме того, в 2023 году полностью сделали необходимое обоснование по программе малой авиации. Это развитие аэродромной инфраструктуры, лётного отряда, рассчитали объем инвестиций, паспорта сделаны по всем 68 посадочным площадкам, чтобы Сибирь связать внутренней авиамаршрутной сетью. Задачу поставил президент России. Здесь мы объединили региональные потребности и возможности. Если бы регионы делали это самостоятельно, каждому понадобилось бы по 3-5 самолётов. В нашей же программе оптимизировано движение воздушных судов таким образом, что на этих трассах на всю Сибирь потребуется всего 29 самолетов.

Проработан механизм субсидирования, чтобы такие перелеты были доступны.

Проектным офисом исполкома МАСС, при участии ООО «ПиЭмАй Аэро», ООО «Авиакомпания «Турбовинтовые Самолеты Сибири» и ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина», разработана программа «Развитие внутрирегиональной (местной) и межрегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири». Межрегиональный проект предполагает обоснование необходимости развития программ софинансирования местных авиаперевозок в рамках Сибирского федерального округа с целью уменьшения нагрузки на региональные бюджеты за счет привлечения федеральных инвестиций, а также расчёт объёмов необходимых средств на поддержание и рост маршрутной сети местных авиаперевозок и модернизацию наземной инфраструктуры. В рамках проекта проанализировано текущее состояние аэродромной инфраструктуры в разрезе регионов Сибири с детализацией по каждому объекту инфраструктуры, сформированы предложения по объемам инвестиций, возможным источникам и механизмам финансирования объектов аэродромной инфраструктуры, проведена оценка состояния существующей маршрутной сети, сформированы предложения по её оптимизации на основе предложенных стандартов мобильности жителей отдаленных и труднодоступных районов. Результаты реализации проекта рассмотрены на заседании рабочей группы «Развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов» Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт». По итогам принято решение о вынесении результатов реализации межрегионального проекта МАСС «Развитие внутрирегиональных (местных) и межрегиональных авиаперевозок на территории Сибири» на рассмотрение заседания Президиума Госсовета по общественному транспорту, как элемента развития местных перевозок. Результатом реализации проекта «Развитие внутрирегиональной (местной) и межрегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири» является «Обоснование по оптимизации и развитию маршрутной сети местных воздушных линий в Сибирском федеральном округе».

Завершили первый этап социальной программы «Сибирская школа — территория здоровья». Вместе с медиками сделали проект по снижению влияния школы на здоровье детей. Его цель — снижение рисков здоровью обучающихся за счет реализации эффективных мер индивидуальной и коллективной профилактики негативного воздействия факторов, связанных с организацией учебного процесса в общеобразовательной организации: правильное питание, система мониторинга качества воздуха, качества освещения, которые бы давали учителю необходимые рекомендации по организации учебного процесса.

Модератором проекта «Сибирская школа — территория здоровья» выступает ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. Участники проекта — 12 субъектов РФ, входящих в состав МАСС (СФО и два субъекта ДФО). В рамках проекта в работу по мониторингу питания и здоровья были включены 10188 пользователей. Это образовательные организации, операторы питания и органы управления образованием: Новосибирская область (5086 пользователей), Омская область (3393), Хакасия (661), Республика Алтай (601), Красноярский край (118), Иркутская область (91), Алтайский край (22), Томская область (4). Инженерно-технический модуль проекта по мониторингу воздуха и освещения прошёл отработку на примере двух общеобразовательных организаций Новосибирска — Второй Новосибирской гимназии и Лицея № 36

Также сегодня работаем в направлении наращивания традиционных сибирских видов деятельности. В частности, речь идёт о заготовке и переработке леса. Нам нужно восстановить деловую рубку — работаем над развитием программы деревянного домостроения. Мы убеждены, что правильным образом организованная технология индустриального создания домокомплектов, комплектов домов культуры, ФАПов, объектов для занятий физкультурой и спортом, типовых туристических объектов, способна вдохнуть в эту отрасль новую жизнь.

— Геннадий Геннадьевич, считаете ли вы, что роль и задачи МАСС в текущей геополитической ситуации трансформировались, и если да, то в чём это выражается?

— МАСС —это обычно площадка для обмена опытом, координации и внедрения тех или иных успешных приёмов и практик региональной работы. А сейчас нас, фактически, жизнь и регионы подвигают к тому, что пришла пора браться за процессы управления. Как, собственно, президент России написал в указе от 16 января 2017 года «Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года». Там говорится о том, что должен быть координатор программ и проектов развития национальных и региональных на одной территории. Для нас это не совсем типичная история, потому что мы в большей степени проектный офис для регионов, нежели орган управления. Думаю, что мы сможем в рамках того опыта работы ассоциации, который накоплен за 30 с лишним лет, реализовать эту новую для себя функцию.

— Как ассоциация участвует в активизировавшемся в новых условиях процессе кооперации сибирских промышленных предприятий?

— Мы, как правило, не занимаемся промышленными программами. Но в том, что касается кооперации, тем не менее, работу ведем. Сделали с нашими партнёрами систему участия малых и средних предприятий в государственном региональном заказе. Логика работы этой платформы, которую мы назвали «Большая Сибирь», простая: если мы покупаем товары и услуги у собственного регионального производителя, то 30% затрат возвращается обратно в бюджет через налоги, лицензии.

Необходимость в единой межрегиональной системе обусловлена сегодня изменениями в геополитической обстановке. Инициатором создания электронной площадки для повышения эффективности межрегиональной кооперации регионов в Сибирском федеральном округе выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Теперь государственный заказчик в наших регионах может, что называется, с полки, закупать продукцию региональных поставщиков продукции. Это заказы стоимостью до 600 тысяч рублей. Платформа расширяется: сейчас подключаются два белорусских региона, в планах — Китай. Оборот на площадке по итогам 2023 года по пилотным регионам составил более 10 млрд рублей.

В итоге промышленной эксплуатации межрегиональной информационно — сервисной платформы «Большая Сибирь» в пилотных регионах Сумма заключенных договоров за несколько месяцев 2023 года составила: Новосибирская область — 3,897 млрд рублей, Алтайский край — 2,503 млрд рублей, Кемеровская область — 2,494 млрд рублей, Иркутская область — 1,452 млрд рублей

Помимо платформы, в том, что касается кооперации, решили вернуться к одной старой идее — к проекту «Наука и промышленность Сибири — Арктике». Будем собирать потенциал наших малых и средних предприятий и выводить их на рынок сервиса, на рынок какого-то лёгкого оборудования для добычи, для жизни в Арктике. К концу лета планируем деловую миссию на северные территории.

К слову о малом и среднем бизнесе: для меня всегда примером был Новосибирск — здесь в десятки раз больше, чем у соседей, малых и средних предприятий, которые генерируют очень большие поступления в казну. Здесь наука и руки делают региону значительный объём доходов.

— Какие видите перспективы расширения сотрудничества сибирских территорий с КНР? В каких сферах? Что для этого предпринимает МАСС?

— Буквально недавно запустили проект по международному сотрудничеству. Мы побывали с визитом в Китае, отработали посольство, торгпредство, культурный центр, бизнес, власть, партию. Побывали на площадке посольства в Пекине. По результатам составили предложения по формированию системной работы по развитию сотрудничества на уровне регионов, минуя государственную вертикаль. Платформа всеобъемлющего сотрудничества «Большая Сибирь – Южный Китай» предусматривает создание механизма прямого диалога глав регионов Сибири и провинций Китая, организацию совместных культурных и спортивных мероприятий, развитие сотрудничества в области торговли, инвестиций, банковского дела. Предполагается создание при Торгпредстве России коллективного представительства регионов Сибири на территории Китайской Народной Республики. Это предложение представлено министру иностранных дел Сергею Лаврову, он его поддержал. Сейчас включились в эту работу МИД и Минпромторг РФ.

Что мы хотим? Вывести на полки китайских магазинов сибирские товары. Это огромнейший рынок. Например, только южная провинция Гуандун населением более 130 млн человек в восемь раз больше всей Сибири. Чтобы нам накормить их, работы хватит на всю жизнь. Но ни один сибирский регион не способен даже в один китайский магазин поставить на регулярной основе необходимые партии товара. Мало того, что его нужно локализовать — перевести упаковку на китайский язык, оформить её так, чтобы китайцы понимали, что это за товар, провести мероприятия по продвижению, — так ещё и обеспечить необходимое количество.

— Какое из дружественных России государств является партнером номер один для регионов Сибири?

— Сказать, что партнером номер один для нас является Китай, можно, но при этом добавить, что номер один, в первую очередь, по сложности взаимодействия. Ведь хорошо можно работать и взаимодействовать только с равными. Если, к примеру, Новосибирская область просто сядет за стол переговоров с любой из провинций Китая, которая в десятки раз больше по численности населения, по экономике, то конструктивного разговора не получится. Китайцы амбициозны и чувствуют свою силу. Поэтому сибирским регионам надо объединяться для сотрудничества с Китаем. Они не будут покупать у нас, скажем, пшеницу вагонами — только миллионами тонн. Давайте мы будем предлагать сопоставимые с их запросами объёмы товарной продукции. Есть предложение построить завод, который будет упаковывать, выпускать продукцию для китайской розницы на регулярной основе, получая её из разных регионов Сибири.

— Но ведь помимо заводов нужна ещё и транспортная инфраструктура — Транссиб перегружен…

— Да, анализируя текущую ситуацию и перспективы взаимодействия, мы обосновали, что существенным сдерживающим фактором является отсутствие транспортной инфраструктуры. И тогда подняли старый проект Северо-Сибирской железной дороги, переработали его, пересмотрели проект дороги Кызыл — Курагино, чтобы развернуть эту дорогу дальше на Монголию и выйти на Китай ближним путём. Таким образом, речь идёт о формировании в будущем двух новых железнодорожных коридоров в Китай: из Кемеровской области и с юга Красноярского края.

По новому проекту Севсиб должен пройти от Нижневартовска (ХМАО) до Белого Яра (Томская область), а также от Таштагола (Кемеровская область) до Урумчи (Китай). Таким образом, создается транспортный коридор от побережья Северного Ледовитого океана до столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе КНР. Второй коридор должен пройти через Тыву, включив в себя перспективную линию Курагино — Кызыл. Далее железная дорога должна пройти на юг и перейти границу России и Монголии через погранпереход Цаган-Толгой — Арс-Сурь.

По предварительным оценкам, с учетом опыта строительства участка БАМа, сметная стоимость строительства 1 км линии (Сабетта — Новый Уренгой, 1386 км, Нижневартовск — Белый Яр, 227 км) будет равна 691 млн рублей, а стоимость 1 км линии в условиях горной местности (ветка Таштагол — Урумчи, 1380 км) – 3 млрд рублей.

Учитывая возможные перспективы создания мультимодальных транспортных узлов на участках маршрута Сабетта — Урумчи, расходы на подвижной состав, примерная стоимость проекта оценивается в 8 трлн рублей. Посчитав предварительно (эти расчёты сделал нам СГУПС), мы пришли к выводу, что он окупится в горизонте 17 лет. И это только на основании той грузовой базы, которая нам понятна сегодня — наши угли, удобрения, пшеница, лес. Причём появление дороги даёт шансы активного использования Енисея. Одна из сопутствующих идей — использовать новую железную дорогу и сделать большой хаб в Лесосибирске, выше енисейских порогов, а дальше уже по Енисею транспортировать наши товары и сырье в направлении Севморпути, кратно увеличив товарооборот. Уже подписаны документы по этому обоснованию и внесены в Госсовет.

Наши переговоры в Китае показали, что стране это интересно — ей нужен Северный Шёлковый путь. Китайцы видят потенциал в такой дороге, понимая, что с ними может произойти точно такая же история, в результате которой они потеряют существующие возможности прохода к рынкам сбыта. Китайские партнеры проявили свою заинтересованность и готовность войти инвесторами в этот проект, так как им тоже нужна железная дорога Китай — Большая Сибирь.

— Как развивается товарный бренд «Большая Сибирь»?

— Вы знаете поначалу наши регионы его не приняли — каждый пытался продвигать себя сам. Но в Китае, а мы рассчитываем в перспективе, прежде всего, на его рынок, это пока не работает, там на слуху только два образа — «Байкал» и «Сибирь». Китайцы не имеют ещё широкого представления о нашем научно-образовательном, промышленном потенциале, о сибирском искусстве. В этом направлении предстоит много сделать. Товарный же бренд «Большая Сибирь», надеюсь, станет нашей визитной карточкой на китайском рынке.

Надо сказать, что Пекин ждёт дальнейшего развития этого сотрудничества и видит порой неожиданные его варианты. Например, один авторитетный китайский предприниматель предложил передать для «Большой Сибири» один из своих тауэров в Пекине: «Мне нужна красивая история для того, чтобы был спрос на аренду площадей здесь. Если одна из башен будет называться «Большая Сибирь», отбоя от желающих не будет».