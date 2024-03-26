Красноярский краевой суд подтвердил законность приговора, вынесенного в сентябре прошлого года в отношении бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, которым он был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за хищение 954 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

«Красноярский краевой суд оставил без изменений приговор Железнодорожного районного суда города Красноярска в отношении Олега Митволя, осужденного в прошлом году по ч.4 ст.159 УК РФ на 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске. Адвокаты с апелляционным определением суда не согласны», — говорится в сообщении.

В жалобах Олег Митволь привел доводы о чрезмерно суровом наказании и необоснованном взыскании с него всей суммы ущерба: суд не в полной мере учёл дачу им показаний о ранее неизвестных следствию коррупционных преступлениях, наличие у него пожилой матери-инвалида, благодарностей и ведомственных наград, поручительство депутатов Государственной Думы РФ и многолетнюю службу в правительстве РФ.

Напомним, что 14 сентября 2023 года красноярский суд приговорил Олега Митволя, арестованного в июне 2022 года по подозрению в хищении 954 млн рублей на строительстве метро в Красноярске, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Помимо этого, с него взыскана сумма причиненного ущерба. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Митволь признал свою вину.

Прошлым летом он заключил со следствием досудебное соглашение — по некоторой информации, условием была дача показаний на высокопоставленных лиц в руководстве Красноярского края. Вскоре после этого были арестованы бывший директор «Краевого транспортного управления» (КТУ), принимавшего фиктивные работы у «КрасноярскТИСИЗ», и на тот момент действующий министр транспорта Красноярского края Константин Димитров — его подозревали в указании упомянутому главе КТУ подписать акт приемки-передачи фактически невыполненных «КрасноярскТИСИЗ» работ по инженерным изысканиям и проработке проектно-сметной документации строительства метрополитена.

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