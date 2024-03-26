В Омске изменится схема движения в районе Октябрьского моста

По данным департамента транспорта мэрии Омска, на пересечении улиц Сыропятской и 2-й Восточной при движении со стороны улицы 8-й Восточной изменится направление движения по полосам. Корректировки обусловлены необходимостью увеличить пропускную способность улицы Сыропятской, сообщает пресс-центр городской администрации.

«Транспортным средствам будет разрешено движение: с первой полосы — прямо, направо и налево; со второй полосы — налево. В данном направлении будет заменен знак 5.15.1. На этом же перекрестке во встречном направлении движение с улицы Сыропятской разрешено только направо, на улицу 2-ю Восточную, в направлении Октябрьского моста», — говорится в сообщении.

Водителей призывают руководствоваться знаком 4.1.2 «Движение направо» и сигналом светофора, в секциях которого будут установлены линзы, указывающие направление движения.

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