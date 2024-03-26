Три года колонии общего режима запросил государственный обвинитель для директора ООО «Современное производство» Максима Гуревича, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при организации торжественной церемонии награждения одаренных детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, с августа 2021 по февраль 2022 г. Гуревич, будучи директором ООО «Современное производство», вместе со своей сообщницей совершили хищение бюджетной субсидии на организацию и проведение торжественной церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства в сумме 3,4 млн руб.

«Он признал вину частично, пояснив что они действовали без предварительного сговора. Для сообщницы Гуревича прокурор попросил суд назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что прения стороны защиты отложены на 27 марта 2024 года. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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