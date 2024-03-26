Конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса» в Новосибирске

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14:28
Компания, связанная с Игорем Белокобыльским, выиграла аукцион, предложив 1,5 млрд рублей за участок с долгостроями рядом с ЖК «Закаменский»
14:23
В Новосибирской области на дорожную разметку в 5 районах планируют потратить до 84 млн рублей
14:00
Новосибирский Димитровский мост начнут ремонтировать в первых числах апреля
13:14
Горсовет Новосибирска прекратит депутатские полномочия Натальи Пинус
12:07
Красноярскому предпринимателю запросили 3 года колонии за махинации с церемонией награждения одаренных детей
11:36
У экс-начальника алтайской противопожарной службы изъяли имущество на 300 млн рублей
10:59
За благоустройство общественных пространств проголосовали более 47 тысяч новосибирцев
9:53
Экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» заключили под стражу
9:03
В новосибирском Академгородке откроется заведение популярной сети корейского стритфуда
21:52
В Новосибирске пройдет программа «Театр до полуночи»
21:16
Депутаты безальтернативно переутвердят детского омбудсмена в Новосибирской области
20:17
В Туве назначили нового министра строительства
19:44
Омская область попросила у Беларуси помощи с реализацией строительных проектов
Основатель сети PRIMETIME COFFEE
К чему нужно быть готовым при работе с инвесторами?
CEO HR-агентства HuntX, консультант в области подбора и адаптации персонала
Лебеди улетели, а что осталось, или Грязный утенок кадрового рынка
Предприниматель, основатель баров Rooks и сидрерии InCider
Почему гастрономической столицей Сибири достоин быть Томск, а не Новосибирск и Красноярск?
Обозреватель «Континента Сибирь»
Почему новосибирское министерство образования оказалось не готово к кейсу о доносе на учительницу?
Заместитель председателя общественного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства