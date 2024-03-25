Заксобрание Новосибирской области планирует переназначить на новый срок уполномоченного по правам ребенка на территории. У Надежды Болтенко не будет даже технических конкурентов.

В повестке ближайшей сессии 28 марта стоит вопрос о назначении уполномоченного по правам детей в Новосибирской области. Ровно пять лет этот пост занимает бывший спикер горсовета Новосибирска, экс-сенатор от исполнительной власти региона Надежда Болтенко. Она и сохранит должность на следующую пятилетку.

По регламенту, претенденты на позицию детского омбудсмена проходят через конкурсную процедуру. Как в 2019 году, Болтенко станет единственным кандидатом, официально больше никто не предоставил пакет документов для участия в отборе на должность. Из протокола заседания комиссии от 21 марта следует, что структура рекомендует сессии Заксобрания утвердить действующего уполномоченного по правам ребенка еще на один срок.

Федеральный детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова официально согласовала назначение Надежды Болтенко.

Надежда Болтенко родилась в 1957 году. Окончила Новосибирский медицинский институт. С 1990 года — депутат Заельцовского районного Совета Новосибирска. 1992 год — заведующий районным отделом здравоохранения Заельцовской администрации Новосибирска. С 1994-го четыре раза переизбиралась в городской Совет депутатов Новосибирска. Бывшая соратница ныне сенатора Владимира Городецкого: возглавляла Совет депутатов Новосибирска (2004-2014 гг.), когда Городецкий был мэром Новосибирска. После того как Владимир Городецкий стал губернатором, Надежда Болтенко стала членом Совета Федерации от исполнительно власти региона. В 2018 году сенатором от области стал сам Владимир Городецкий, а Надежда Болтенко заняла должность заместителя руководителя администрации и правительства Новосибирской области при первом вице-губернаторе Юрии Петухове. Возглавляла «Союз женщин Новосибирской области» до назначения детским омбудсменом в 2019 году.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что на мартовской сессии региональным депутатам предстоит голосовать за областного бизнес-омбудсмена. Конкуренцию Николаю Мамулату, который пять лет занимает этот пост, составит исполнительный директор областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. Конкурсная комиссия рекомендует сессии поддержать действующего уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области.

В феврале 2024 в Новосибирской области сменился уполномоченный по правам человека.