На одной из федеральных трасс в границах Новосибирской области будет временно перекрыто движение автомобилей в грядущие вторник и среду, сообщает ФКУ «Сибуправтодор». По данным ведомства, ограничения коснутся трассы «Чуйский тракт».

Пресс-служба «Сибуправтодора» сообщает, что из-за монтажа моста через реку Койниха в Искитимском районе Новосибирской области, движение автотранспорта по федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» будет ограничено.

Впрочем, больших проблем это вызвать не должно: перекрытие дороги ради монтажа балок пролетов мостовой конструкции хоть и будет неоднократным (сообщается, что проезд будут закрывать в течение двух дней — 26 и 27 марта), но, по данным «Сибуправтодора», ограничения проезда будут кратковременными и не продлятся более 10-15 минут. Водителей просят соблюдать осторожность и руководствоваться временными дорожными знаками.

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