Алтайскую трассу перекрыли из-за паводка

Одну из региональных трасс Алтайского края перекрыли в связи с наступлением весеннего паводка. Об этом, сегодня, 25 марта, сообщили в краевом госучреждении «Алтайавтодор».

«В период активного снеготаяния на автодороге Алейск — Безголосово — а/д К-13 произошел резкий подъем талых вод до уровня моста через реку Алей. На месте установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск — Петропавловское – Смоленское», — говорится в сообщении.

Уточняется, что паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального минтранса.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске грузовикам запретили въезд на один из мостов через Обь.