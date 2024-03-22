Красноярцев предупредили о шквалистом ветре

23 марта в центральных районах, в том числе в Красноярске, ожидается сильный западный ветер, порывы 15 — 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Горожан предупреждают о возможных порывах электрических проводов, падении деревьев, заборов и конструкций.

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске завтра, 23 марта, будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью -12,-14°, днем 0,+2°. На дорогах гололедица.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что шум от снегоплавильной станции в Новосибирске стал поводом для уголовного дела.