Центральный райсуд Новосибирска вынес приговор по делу гендиректора ИФК «Финсибинвест» Даниила Федорова. Мужчину признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к сроку в колонии.

Прокуратура Новосибирской области сообщает, что генерального директора ЗАО ИФК «Финсибинвест», 49-летнего Даниила Федорова признали виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Как удалось установить, мужчина, возглавляя упомянутую строительную фирму, с 2014 по 2018 год привлекал деньги дольщиков на покупку жилья в пригороде Новосибирска: застройщик обещал построить многоквартирный дом на улице Геодезическая в городе Обь (ЖК «Чистое небо») и активно продавал в нем квартиры.

Однако, разрешения на строительство у организации на тот момент не было, заключать с гражданами договоры долевого участия можно только при его наличии. Сообщается, что застройщик успел привлечь более 29 миллионов рублей, а в числе пострадавших, в итоге, оказались 39 дольщиков; дом на Геодезической, 7/1, так и не был построен.

Суд признал доводы обвинения достаточными для вынесения обвинительного приговора. Федорову назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретили в течение двух лет заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с долевым строительством, в течение двух лет. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

ЗАО ИФК «Финсибинвест» зарегистрировано в Новосибирске в 2003 году. Согласно данным Rusprofile, Даниил Федоров возглавлял компанию до октября 2018 года. С июля 2021 года организация находится в процессе банкротства. Уголовное дело по поводу хищения средств при строительстве ЖК «Чистое Небо» в городе Обь было возбуждено в середине 2016 года. В 2022 году стало известно, что дольщики «Чистого неба» получат компенсацию от ППК «Фонд».

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