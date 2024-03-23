Сибирские сотрудники Сбера взяли четыре премии «Хрустальная гарнитура»

Пятеро сотрудников Сбера из Новосибирска и Омска стали лауреатами международной премии «Хрустальная гарнитура», вручаемой за высокие достижения и результаты участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров.

Победителями в номинации «Лучший коллектив по обслуживанию клиентов» стали сотрудники Сбера из Омска – начальник отдела «Боты в голосе и тексте» Мария Аяпергенова и руководитель группы обслуживания вызовов Василий Сметанин, а их земляк — руководитель группы активных продаж по телефону Дамир Дюсинбинов взял награду в номинации «Продавец года».

Еще две награды взяли новосибирские сотрудники банка – Ева Лукьянова стала «Оператором года», а начальник отдела исходящих звонков подразделения удаленных продаж Олег Санеев стал лауреатом премии в номинации «Лучшая практика найма персонала» — проект по работе с персоналом в подразделении удаленных продаж.

Еще двое сибиряков – сотрудников банка получили высокие оценки жюри: директор единого распределительного контактного центра Мария Смирнова (Омск) была отмечена в номинации «Руководитель года», а менеджер Глеб Коклюхин (Новосибирск) вместе с коллегой из Нижнего Новгорода Александром Споршевым – в номинации «Лучшая команда продаж и телемаркетинга».

«Мы поздравляем победителей с заслуженной наградой. Премия – результат упорного труда и креативного подхода ребят, их желании быть максимально полезными при взаимодействии с людьми – каждый на своем участке в Сбере. Победа в таком конкурсе — неоценимый опыт и одновременно — дополнительный стимул для саморазвития всех наших сотрудников. А значит и развития всей большой команды Сбера», ─ сказала HR-директор Сибирского банка Сбера Елена Руднева.

CСGuru Awards|Хрустальная Гарнитура — большая (более 300 участников ежегодно), широко известная (в разные годы более 10 стран участниц) и признанная всеми участниками рынка профессиональная Награда –«Оскар» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.

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