Сибирские сотрудники Сбера взяли четыре премии «Хрустальная гарнитура»

Иван Петров
 
Сибирские сотрудники Сбера взяли четыре премии «Хрустальная гарнитура»
Сибирские сотрудники Сбера взяли четыре премии «Хрустальная гарнитура»

Пятеро сотрудников Сбера из Новосибирска и Омска стали лауреатами международной премии «Хрустальная гарнитура», вручаемой за высокие достижения и результаты участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров.

Победителями в номинации «Лучший коллектив по обслуживанию клиентов» стали сотрудники Сбера из Омска – начальник отдела «Боты в голосе и тексте» Мария Аяпергенова и руководитель группы обслуживания вызовов Василий Сметанин, а их земляк — руководитель группы активных продаж по телефону Дамир Дюсинбинов взял награду в номинации «Продавец года».

Еще две награды взяли новосибирские сотрудники банка – Ева Лукьянова стала «Оператором года», а начальник отдела исходящих звонков подразделения удаленных продаж Олег Санеев стал лауреатом премии в номинации «Лучшая практика найма персонала» — проект по работе с персоналом в подразделении удаленных продаж.

Еще двое сибиряков – сотрудников банка получили высокие оценки жюри: директор единого распределительного контактного центра Мария Смирнова (Омск) была отмечена в номинации «Руководитель года», а менеджер Глеб Коклюхин (Новосибирск) вместе с коллегой из Нижнего Новгорода Александром Споршевым – в номинации «Лучшая команда продаж и телемаркетинга».

«Мы поздравляем победителей с заслуженной наградой. Премия – результат упорного труда и креативного подхода ребят, их желании быть максимально полезными при взаимодействии с людьми – каждый на своем участке в Сбере. Победа в таком конкурсе — неоценимый опыт и одновременно — дополнительный стимул для саморазвития всех наших сотрудников. А значит и развития всей большой команды Сбера», ─ сказала HR-директор Сибирского банка Сбера Елена Руднева.

CСGuru Awards|Хрустальная Гарнитура — большая (более 300 участников ежегодно), широко известная (в разные годы более 10 стран участниц) и признанная всеми участниками рынка профессиональная Награда –«Оскар» в индустрии дистанционного взаимодействия с клиентами.

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