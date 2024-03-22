Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы hh.ru опросила экономически активных новосибирцев с целью узнать, чего им больше всего не хватает на рабочем месте. Респонденты также рассказали, какие места в офисе им нравятся больше всего.

Главным критерием, который хотели бы улучшить респонденты, стала установка в офисе удобной мебели — об этом сказали 65% участников. На втором месте по популярности оказался свежий воздух — установке системы кондиционирования были бы рады 45% респондентов. Добавление в офис живых растений назвали необходимым 42% опрошенных работников. Качественное рабочее оборудование, хорошую шумоизоляцию и правильное освещение сочли важнейшим фактором улучшения условий работы 39, 35 и 26% респондентов соответственно.

На вопрос о том, какая часть рабочего офиса является их любимой, большинство опрошенных (52%) ответили однозначно — собственный кабинет. Лаундж-зона, при наличии таковой, является предпочтительным местом пребывания для 29% респондентов, еще 23% участников опроса заявили, что больше всего им нравится проводить время на кухне или в кафетерии. При этом, предпочтение двум последним вариантам чаще отдавали представители IT-профессий, а вот собственный кабинет больше всего ценят руководители и специалисты бухгалтерии и финансовой службы.

Ранее мы рассказывали, что новосибирские компании показали готовность вкладываться в повышение квалификации сотрудников.