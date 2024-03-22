Участники СВО, нуждающиеся в наркологической помощи, смогут обратиться в отдельное подразделение областного наркологического диспансера на улице Дюканова. Информацию об этом диспансер разместил на своем официальном сайте. На сегодня медицинскую и психологическую помощь участникам СВО оказывают подразделения регионального минздрава, фонд «Защитники Отечества», общественная организация «Красный крест» и НП «Волонтёр.Сиб».



Читатель «Континента Сибирь» обратил внимание на размещенное на сайте Новосибирского областного клинического наркологического диспансера объявление об отдельном приеме пациентов из числа участников спецоперации. Как следует из объявления, участники СВО, нуждающиеся в наркологической помощи, могут обратиться в диспансерное отделение №1 на ул. Дюканова, а не в основное отделение на ул. Коммунистической.

Также на сайте наркодиспансера размещена информационная памятка минздрава Новосибирской области для участников СВО и членов их семей. В ней перечисляются симптомы, наличие которых должно стать поводом для обращения в диспансер за психологической помощью. В частности, речь идет о «повторном переживании стрессового травматического события в виде наплывов ярких навязчивых воспоминаний, сопровождающихся страхом или ужасом, ощущении сохраняющейся угрозы, чувстве совершения чего-то ужасного, а также трудностях со сном и пугающих сновидениях». Тревожным сигналом должны стать и мысли об употреблении психоактивных веществ как способа избавления от стрессовой ситуации.

Напомним, что кроме новосибирского наркодиспансера медицинскую и психологическую помощь участникам СВО и членам их семей оказывают специально назначенные сотрудники в медицинских организациях, подведомственных минздраву Новосибирской области, медицинские психологи регионального филиала фонда «Защитники Отечества», общественной организации «Красный крест» и некоммерческого партнерства «Волонтёр.Сиб».

Ранее стало известно, что ученый из Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) раскрыл «химический состав» счастья, а Новосибирская область вошла в число лидеров по спросу на успокоительные средства.