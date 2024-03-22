В утреннем эфире радио «Вести ФМ» замглавы управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова ответила на вопросы, волнующие горожан. Основной темой программы «Есть мнение!» стало благоустройство общественных пространств по программе «Формирование современной городской среды». Новосибирск принимает в ней участие с 2017 года.

Самыми масштабными реализованными проектами стали: Михайловская набережная, Монумент Славы, Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк. В этом году завершается благоустройство парка «Каменка» и разработка проектно-сметной документации парка «Иня». Согласно проекту, зелёная зона на берегу реки площадью 12 га будет включать гребной клуб, скейтпарк и терренкур.

«Наши проекты – это не просто озеленение и расстановка малых архитектурных форм. Мы занимаемся комплексным благоустройством – начинаем с инженерных коммуникаций (освещение, комплекс систем технической безопасности, водоотведение и др.) и только потом приступаем к установке площадок и сооружений. Озеленение – отдельный и большой этап – у нас работают специалисты в области ландшафтной архитектуры, которые прорисовывают заранее каждый квадратный метр зеленого участка парка», – отметила Мария Смирнова.

В реализации проектов городским властям помогает региональный бизнес, яркий пример тому – реконструкция сквера «Крылья Сибири» по благотворительному соглашению мэрии с компанией АО «Авиакомпания «Сибирь». В этом году подписано соглашение с компанией «Брусника» о создании нового сквера, посвященного памяти композитора Эдуарда Артемьева.

Действие нацпроекта «Жильё и городская среда» продлено до 2030 года, что даёт возможность городским властям не только завершить начатые проекты, но и благоустроить новые. Какая территория Новосибирска получит финансирование на благоустройство в 2025 году, решают сами жители: с 15 марта на сайте «Госуслуги» стартовало онлайн-голосование. На выбор представлены восемь общественных пространств (по одному объекту из каждого района и округа).

По состоянию на 22 марта проголосовало более 39 тысяч человек, в лидерах – набережная вдоль Обского водохранилища, набережная на ул. Саввы Кожевникова и парк Кирова. Голосование на сайте продлится до 30 апреля. В нем может участвовать любой житель региона старше 14 лет, авторизованный на «Госуслугах».

Новосибирцев также интересовало благоустройство других объектов города, не вошедших в список для голосования. Отвечая на вопросы, Мария Смирнова пояснила, что по итогам инвентаризации 2023 года в Новосибирске 307 объектов, которые ждут своей очереди на благоустройство. Все территории отмечены на муниципальном портале.