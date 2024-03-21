Два депутата Тулуна задержаны по обвинению в мошенничестве

В Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении двух депутатов Думы города Тулуна. Им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по региону.

По версии следствия, в 2019 году один из депутатов Думы города Тулуна мошенническим путем получил право на предоставление социальной выплаты по жилью, утраченному в результате наводнения, чем причинил ущерб бюджету Иркутской области на сумму более 7 млн рублей.

В период с 2020 года по 2021 год второй фигурант совершил хищение имущества, а именно квартиры стоимостью более 4,5 млн рублей, из государственного жилищного фонда. Помимо этого, задержанный совершил покушение на хищение госимущества, предоставив подложные документы на утраченное жилье.

В настоящее время следователи СК допрашивают свидетелей, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее «Континент Сибирь» писал о возврате в муниципальную собственность земельного участка площадью более 2 тыс. кв. метров, который был незаконно передан близкому родственнику бывшего тулунского мэра Юрия Кариха. Через неделю после этого уголовное дело о мошенничестве завели на и. о. мэра города Тулуна Елену Абрамову.