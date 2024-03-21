По данным опроса службы исследований HeadHunter, проведенного среди работодателей в российских регионах, выяснилось, что немалая часть из них готова предложить своим сотрудникам программы профессионального развития. Доля таких компаний выросла относительно результатов прошлых лет.

В Новосибирской области работодатели наиболее часто готовы предоставить работникам программы повышения квалификации — среди респондентов такое практикуют 51% организаций. С 2022 года данный показатель заметно вырос — тогда подобные программы своим сотрудникам предлагали лишь 38% новосибирских компаний.

Программы наставничества, согласно данным исследования, в свои рабочие процессы внедрила ровно половина участников опроса (рост составил 3%). Профессиональную переподготовку и обучение сотрудникам готовы предложить 41% опрошенных работодателей (+8% к результатам предыдущего исследования). 36% организаций практикуют приоритетное приглашение на вакансии компании внутренних сотрудников (+7%), четверть респондентов сообщила, что организуют корпоративные библиотеки (на 5% больше год к году). Каждая пятая компания рассматривает возможности кросс-функциональной или кросс-региональной ротации сотрудников (20%).

Карьерные консультации своим работникам готовы предложить только 15% организаций, принявших участие в опросе, — эта мера поддержки профессионального развития стала самой редкой среди упоминавшихся. При этом 17% респондентов сообщили, что вовсе не имеют никаких инструментов и программ для повышения квалификации и развития компетенций их сотрудников.