В Новосибирске начинает работать автоматическая система контроля за сбором и вывозом мусора. Программное обеспечение создано российскими программистами. Смартфонами оснащено больше 400 мусоровозов, сейчас завершается настройка последних модулей программно-аналитического комплекса.

Рабочий день водитель мусоровоза МУП «САХ» Александр Токарев начал с того, что получил новый служебный смартфон. Его автомобиль теперь оснащен спутниковой навигационной системой. Расширился список должностных обязанностей: нужно не только объезжать площадки по сбору мусора во дворах по утвержденному списку, но и фотографировать контейнерные площадки до уборки и после, а также писать комментарии в программе.

«Нужно сделать фото, чтобы видны были все баки сразу. Если не получается, делаю несколько фото — «до» и «после». Непривычно, но с другой стороны, можно сообщить, что отсек для крупногабаритного мусора по адресу заполнен, и менеджер направит специальную машину. Или контейнер сломан — сразу меры примут», — поделился впечатлениями от первых дней работы с информационной системой Александр Токарев.

Время работы на маршруте у Александра удлинилось на два часа, так будет примерно две недели. Потом водитель адаптируется к новой программе, и весь процесс фиксации будет занимать не более 30 минут, считают руководители МУП «САХ». Тестировать новшество начали с Баганского и Венгеровского районов, поэтому опыт работы в системе в регионе уже есть.

Уникальная система ПАК «TKOWork» создана московскими программистами специально для Новосибирской области. Система позволит централизованно контролировать соблюдение графика вывоза мусора с контейнерных площадок, количество собранных и перевезенных отходов, размещение ТКО на полигонах, а также получать ежесуточные отчеты о выполненной работе от перевозчиков. Ситуацию можно будет прогнозировать, оперативно решать проблемы. Данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств передаются в режиме реального времени на веб-портал. Их сразу видят в главном офисе.

Работать в системе начали 30 экипажей мусоровозов в Новосибирске, к концу апреля делать фотографии «до» и «после» и оставлять комментарии в мобильном приложении будут более 400.

«Мы внедряем систему порционно. Всего у нее восемь разделов. Три раздела доработаны: мы оцифровали все площадки, настроили разделы геологистики и диспетчеров. В работе три модуля: аналитический, отчетный и заявочный. Важно то, что их разрабатывают под наши потребности и учитывают все особенности нашего предприятия. Система позволит сделать сбор и транспортирование отходов в городе и регионе полностью прозрачными», — объяснил начальник отдела оперативно-аналитического контроля МУП «САХ» Вячеслав Федоров.

Для запуска системы в МУП «САХ» закупили 600 смартфонов. Сумма контракта составила 8,6 млн рублей.

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