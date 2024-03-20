«ЕР» определила кураторов перед осенними кампаниями 2024 года. В числе уполномоченных на выборах по Сибири — единоросс, новосибирский депутат ГД Виктор Игнатов.

Президиум Генсовета «ЕР» утвердил уполномоченных, которые будут координировать работу партийных отделений на региональных выборах этой осенью.

В Сибирском федеральном округе большая кампания запланирована в Республике Алтай, где заканчиваются полномочия главы-единоросса Олега Хорохордина. Кроме того, формируется новый созыв республиканского парламента. Этот регион «Единая Россия» вновь закрепила за руководителем межрегионального координационного совета «ЕР» по СФО, членом президиума Генсовета «ЕР», депутатом Госдумы Виктором Игнатовым.

В Хакасии намечаются довыборы в Госдуму, так как секретарь хакасского реготделения, член Генсовета ЕР Сергей Сокол (ЕР) сложил полномочия и стал спикером Верховного совета республики. Эту территорию партия закрепила за депутатом ГД, членом Генсовета ЕР Алёной Аршиновой (представляет в федеральном парламенте Чувашию, Нижегородскую и Рязанскую области).

В Тыве в сентябре формируется новый состав Верховного Хурала (республиканский парламент). Куратором ЕР поставила депутата ГД, члена Генсовета ЕР Александра Сидякина (представляет в ГД Башкортостан, Воронежскую и Херсонскую области).

Иркутская область снова в зоне ответственности руководителя Центрального межрегионального координационного совета «ЕР», члена президиума Генсовета ЕР, депутата Госдумы Андрея Парфёнова (в ГД представляет Самарскую и Тульскую области). В Иркутской области в сентябре 2024 года избирают Думу Иркутска и горсовет Братска.