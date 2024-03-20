Главный учебный корпус Омского государственного университета получил постоянную прописку в новом 12-этажном здании в центре города. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

На 22 тысячах квадратных метров площади нового здания расположатся юридический факультет, Центр делового образования, ректорат, ученый совет и приемная комиссия ведущего вуза региона. Место нашлось не только административным помещениям, учебным аудиториям, библиотеке. В новом корпусе будут работать также музей археологии и этнографии, центр Федора Достоевского, музей истории учреждения высшего образования.

Для организации учебного процесса, в том числе по программам дополнительного профессионального образования, всем необходимым оснащены два лекционных зала на 220 мест, учебные аудитории, два лингафонных кабинета, мультимедийная аудитория, три компьютерных класса, учебный зал судебных заседаний. На первом этаже оборудованы гардеробные и столовая на 400 мест.

Сегодня состоялось торжественное открытие нового главного учебного корпуса ОмГУ. С этим событием коллектив университета поздравили министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Глава Минобрнауки напомнил, что в послании Федеральному собранию президентом России Владимиром Путиным на ближайшие шесть лет были определены основные цели и задачи, в том числе в сфере высшего образования.

«Сегодня прекрасное время для развития науки, технологий и высшего образования. Университету важно определить динамику развития, опираясь на мнение преподавателей и студентов, сформировать новый образ и динамично двигаться к нему», — подчеркнул министр.

31 марта в стенах главного корпуса вуза пройдет День открытых дверей для студентов и горожан. Сегодня в ОмГУ обучаются более 7 тысяч студентов, работают 90 докторов, свыше 300 кандидатов наук. Инфраструктуру нового корпуса планируется использовать для создания при вузе предприятий наукоемкого бизнеса и центра прикладных исследований в различных областях науки.

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