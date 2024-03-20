«Антенное поле» в Красноярске застроят жилыми домами

Сегодня, 20 марта, в Совете Федерации прошла встреча с генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, в рамках которой была достигнута договоренность об использовании земельного участка, расположенного по улице Попова в Красноярске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сенатор Совфеда от Красноярского края Александр Усс.

«Есть хорошая новость для красноярцев — достигнуто согласие об использовании земельного участка площадью 91,9 га («Антенное поле») на улице Попова, 1 под жилищную застройку. Вопрос будет внесен на ближайшее заседание правительства. Как ожидается, участок будет предоставлен во второй половине 2024 года», — говорится в сообщении.

По словам сенатора, это означает, что в скором будущем в Красноярске появится большой новый микрорайон со школами, детскими садами и другими объектами современной социальной инфраструктуры.

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