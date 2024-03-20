В Минусинске возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве кольцевого водопровода в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Как показала прокурорская проверка, в марте 2021 года МКУ «Управление городского хозяйства» заключило с ООО «Строймонтаж» муниципальный контракт на строительство кольцевого водопровода в Минусинске. Цена контракта составила 218 млн рублей, его завершение ожидалось к ноябрю 2022 года. Водопровод должен был обеспечить жителей семи микрорайонов Минусинска (Центральный, Береговой, Восточный, Юго-Восточный, Энергетик, Северо-Восточный, Дружба) качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Заказчик привлек специалиста ФБУ «РосСтройКонтроль», который за вознаграждение в 3,8 млн рублей должен был проверять качество строительно-монтажных работ и их соответствие требованиям проектной документации. К концу срока контракта стороны подписали трехсторонние акты приемки объекта. Претензий к качеству объекта у контролера также не возникло.

Подрядчик и контролер получили вознаграждение, однако, по данным надзорного ведомства, водопровод до сих пор не введен в эксплуатацию. За два года произошло 12 порывов, повлекших отключения воды, раскопки участков местности и ликвидацию аварий, что свидетельствует о допущении грубых дефектов при строительстве объекта.

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении виновных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). После того как эксперты сформулируют причину порывов, прокуратура направит в суд иск о приведении водопровода в работоспособное состояние.

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